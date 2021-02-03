Правительство Германии не исключило новые санкций из-за суда по Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз обсудит, как реагировать на решение российского суда о замене условного срока Алексею Навальному на реальный. Не исключено, что против России из-за этой ситуации введут новые санкции, сообщил в среду, 3 февраля, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

- Мы в Евросоюзе приняли рестриктивные меры уже в октябре 2020 года из-за ситуации с Алексеем Навальным. Дальнейшие действия теперь после этого приговора будут обсуждаться на уровне Евросоюза. Новые санкции не исключаем, - заявил он.

В то же время представитель кабинета министров Германии отметил, что позиция страны относительно «Северного потока – 2» не изменилась.

Штеффен Зайберт «лично от имени канцлера Ангелы Меркель» призвал Россию «соблюдать свободу выражения мнения и незамедлительно освободить Навального».

Напомним, вчера Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде заменил условный срок Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный – 3,5 года колонии общего режима. После этого внешнеполитические ведомства нескольких государств призвали освободить блогера.

На этом фоне официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Запада с призывами освободить Алексея Навального написаны под копирку и являются отрывом от реальности, а европейским государствам следует не вмешиваться во внутренние дела России, а заниматься своими проблемами.