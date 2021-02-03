Кадровики назвали самые востребованные профессии по итогам 2020 года Фото: REUTERS

Кадровики назвали самых востребованных специалистов на рынке труда по итогам 2020 года. Ими оказались эксперты по кибербезопасности, финансисты, менеджеры по онлайн-продажам и промышленные альпинисты.

По данным Мосстата, зарплаты в IT-секторе стремительно растут. Даже в сложный экономический период в среднем сотрудники получают по 133 тысячи рублей, тогда как средняя зарплата по столице в других сферах – 94 тысячи рублей.

С список самых популярных попали не только высокооплачиваемые специалисты, но и те, где не требуется высшего образования. В Москве высокий спрос на продавцов-кассиров в супермаркетах, слесарей-сантехников, каменщиков, электромонтажников, диспетчеров и других специалистов рабочих профессий.

В сервисе по поиску работы HeadHunter «Российской газете» отметили, что в регионах картина похожая. Имеется большой спрос на специалисты IT-сектора, но и «рабочие руки» тоже нужны: токари, слесари, водители и т.д.

Чаще в 2020 году работодатели искали:

Менеджеров по продажам,

Инженеров,

Водителей, включая таксистов,

Врачей,

Бухгалтеров,

Менеджеров по работе с клиентами,

Токарей,

Торговых представителей,

Слесарей,

Продавцов-консультантов.

Эксперты аналитического центра Москвы при департаменте экономической политики и развития отмечают, что несмотря на спрос работодателя, вузы продолжают выпускать не самых востребованных специалистов. 40% получивших дипломы приходится на юристов, экономистов и менеджеров.

На этом фоне, по своей или смежной специальности в Москве работают 55% выпускников. Практически каждый второй молодой специалист трудится в другой отрасли.