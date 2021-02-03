Договор СНВ-3 официально продлен на 5 лет: Россия и США обменялись документами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соглашение между Россией и Соединенными Штатами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в среду, 3 февраля, вступило в силу после обмена соответствующими нотами. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте российского министерства иностранных дел.

- Сегодня в министерстве иностранных дел России прошел обмен нотами с американским посольством о завершении внутренних процедур, которые были необходимы для вступления в силу соглашения России и США о продлении ДСНВ. Сегодня, 3 февраля 2021 года, данный договор официально вступил в силу, - говорится в сообщении ведомства.

Договор будет действовать в том виде, в котором он был подписан, без изменений и дополнений до 5 февраля 2026 года.

Отмечается, что новые результаты в отношениях между Россией и США по контролю над вооружением будут требовать от обеих сторон значительных усилий. Так, необходимо вернуть российско-американский диалог в данной сфере на устойчивую траекторию и добиться результатов, которые смогут значительно укрепить нацбезопасность государства и стабильность в мире. МИД России отметил, что российская сторона готова к данной работе.

Российское внешнеполитическое ведомство также призвало Соединенные Штаты проявить конструктивный подход по вопросу стратегической стабильности и откликнуться на соответствующие инициативы Москвы по данному вопросу.

Напомним, ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что договор ДСНВ продлили на условиях Москвы. Напомним, что без продления договора ДСНВ в мире не осталось бы ни одного договора, ограничивающего арсеналы крупнейших ядерных держав мира.