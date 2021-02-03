Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка России: матчи пройдут с 20 по 22 февраля

"Спартак" будет гостить у "Динамо" 20 февраля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский футбольный союз наконец-то сообщил всем болельщикам точные даты возобновления футбольных матчей в России в 2021 году. Днем в среду, 3 февраля, было опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка России 2020/2021. Главная игра на этой стадии турнира - между собой сыграют "Динамо" и "Спартак". Московское дерби состоится вечером 20 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Вместе с тем, первые футбольные матчи в России в 2021 году будут идти три дня с 20 и до 22 февраля. Поединок питерского "Зенита" будет предварять битву "Динамо" и "Спартака" и начнется в 17:00 20 февраля. Завершится же все встречей "Химки" - "Крылья Советов" 22 февраля на поле подмосковного клуба. Встреча начнется в понедельник в 14:30 по московскому времени.

Согласно формуле турнира, на этой стадии соревнований победитель одного матча проходит дальше. Отметим, что после этого в пятницу, 26 февраля, пройдет первый матч 20 тура чемпионата России в РПЛ. "Тамбов" дома будет играть против волгоградского "Ротора".

СПРАВКА "КП"

Полностью же расписание матчей 1/8 финала Кубка России выглядит следующим образом

20 февраля (суббота)

17:00. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Арсенал" (Тула)

19:30. "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва)

21 февраля (воскресенье)

14:30. ЦСКА (Москва) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск)

17:00. "Локомотив" (Москва) - "Тамбов" (Тамбов)

17:00. "Краснодар" (Краснодар) - "Сочи" (Сочи)

19:30. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Ахмат" (Грозный)

22 февраля (понедельник)

12:00 мск (14:00 по местному времени). "Уфа" (Уфа) - "Урал" (Екатеринбург)

14:30. "Химки" (Московская область) - "Крылья Советов" (Самара)