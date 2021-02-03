Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии

Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии.
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Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в среду провели телефонный разговор. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.
"Лидеры дали позитивную оценку взаимовыгодному российско-сербскому сотрудничеству, отметив успешную реализацию масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Владимир Путин и Александр Вучич обсудили также поставки в Сербию российской вакцины "Спутник V". Сербия намерена при поддержке России начать самостоятельное производство вакцины.
Напомним, что центр имени Гамалеи создал и зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом 11 августа сообщил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что российским ученым в сжатые сроки удалось разработать качественный препарат от коронавирусной инфекции.
Ранее старейший журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V".