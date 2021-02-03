Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии

Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии. Фото: REUTERS

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в среду провели телефонный разговор. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Лидеры дали позитивную оценку взаимовыгодному российско-сербскому сотрудничеству, отметив успешную реализацию масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Владимир Путин и Александр Вучич обсудили также поставки в Сербию российской вакцины "Спутник V". Сербия намерена при поддержке России начать самостоятельное производство вакцины.

Напомним, что центр имени Гамалеи создал и зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом 11 августа сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что российским ученым в сжатые сроки удалось разработать качественный препарат от коронавирусной инфекции.

Ранее старейший журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V".