Генсек НАТО положительно оценил продление Россией и США ДСНВ Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил продление Россией и Соединенными Штатами Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом он написал в среду, 3 февраля, на своей странице в социальной сети Twitter.

- Я хочу поприветствовать продление договора ДСНВ еще на пять лет до 2026 года. Данное соглашение вносит вклад в международную стабильность, договор имеет большое значение для союзников Североатлантического альянса. Это положило начало усилиям по дальнейшему укреплению международного контроля над наступательными вооружениями в мире, - отметил Йенс Столтенберг.

При этом в сегодняшнем заявлении НАТО утверждается, что альянс по-прежнему видит вызовы от российской стороны и намерен работать в тесном контакте со своими партнерами для «противостояния агрессивным действиям со стороны РФ, представляющим угрозы евроатлантической безопасности».

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня российская и американская стороны официальном продлили ДСНВ. После обмена соответствующими нотами договор вступил в силу и будет действовать до 5 февраля 2026 года.