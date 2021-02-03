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США поддержали решение Зеленского ввести санкции против украинских телеканалов

Дипломаты отметили, что "дезинформация, как оружие в информационной войне против суверенных государств", недопустима
Анастасия РЫШКОВА
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США поддержали решение Зеленского ввести санкции против трех украинских телеканалов.

США поддержали решение Зеленского ввести санкции против трех украинских телеканалов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США заявили, что полностью поддерживают решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против трех телеканалов, назвав их противодействием России. Дипломаты отметили, что "дезинформация как оружие в информационной войне против суверенных государств", недопустима и неприемлема.

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной (издание указа президента о санкциях - прим.), по защите суверенитета и территориальной целостности в соответствии с ее законодательством", - говорится в сообщении американского посольства в Киеве.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский сообщил о вводе санкций против трех украинских телеканалов. Глава Украины отметил, что очень важно сохранить в стране свободу слова. "112 Украина", NewsOne и "Зик" прекратили свое вещание. Руководство телеканалов обвинило президента в «политической расправе над неугодными СМИ».