США поддержали решение Зеленского ввести санкции против украинских телеканалов

США поддержали решение Зеленского ввести санкции против трех украинских телеканалов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США заявили, что полностью поддерживают решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против трех телеканалов, назвав их противодействием России. Дипломаты отметили, что "дезинформация как оружие в информационной войне против суверенных государств", недопустима и неприемлема.

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной (издание указа президента о санкциях - прим.), по защите суверенитета и территориальной целостности в соответствии с ее законодательством", - говорится в сообщении американского посольства в Киеве.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский сообщил о вводе санкций против трех украинских телеканалов. Глава Украины отметил, что очень важно сохранить в стране свободу слова. "112 Украина", NewsOne и "Зик" прекратили свое вещание. Руководство телеканалов обвинило президента в «политической расправе над неугодными СМИ».