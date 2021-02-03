Суд арестовал главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова на 25 суток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тверской суд Москвы назначил главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову административный арест на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

- Суд признал Сергея Смирного виновным по части восьмой статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениями – повторном нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга. Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали сотрудники правоохранительных органов 30 января. Журналиста доставлен в Тверской отдел полиции российской столицы, однако в тот же день отпустили под обязательство о явке. Поводом для задержания послужили призывы Смирного в социальных сетях участвовать в незаконной акции протеста 23 января.