Главы МИД Евросоюза обсудят санкции из-за дела Навального 22 февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы внешнеполитических ведомств государств Евросоюза обсудят дальнейшие действия и возможные санкции против России из-за дела Алексея Навального в ходе следующего заседания Совета министерств иностранных дел ЕС 22 февраля. Об этом в среду, 3 февраля, говорится в распространенном заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля.

- Страны Евросоюза вернутся к данному вопросу на предстоящем заседании Совета по иностранным делам, обсудят последствия данной ситуации и возможные дальнейшие меры, - говорится в заявлении.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в очередной раз призвал освободить Алексея Навального и сообщил, что ЕС должен обсудить вопрос реагирования на решение российского суда о замене условного срока оппозиционному блогеру на реальный. Представитель ФРГ не исключил, что против России могут ввести новые санкции из-за этого дела.