Опрос: 73% россиян матерятся на работе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

80% россиян признались, что регулярно используют мат в своей речи. Причем большая часть из них не пренебрегают крепким словцом и на работе.

Такие цифры приводит сервис "Работа.ру". Аналитики провели опрос и выяснили, как часто россияне ругаются матом и как к этому относятся их работодатели. Результаты опроса есть в распоряжении kp.ru.

Как выяснилось, мат на рабочем месте используют 7 из 10, или 73%, россиян. При этом, только 10% из них ругаются постоянно, а остальные 63% - очень редко.

В целом в российских компаниях сотрудники нейтрально относятся к бранным словам от коллег. Что касается начальства, то 43% респондентов рассказали, что руководитель никак не реагирует на матерящихся сотрудников. Чуть меньше - 40% заявили, что начальник иногда может сделать замечание, услышав нецензурную брань.

На вопрос, использует ли сам руководитель нецензурную лексику, каждый четвертый россиянин ответил отрицательно. Хотя большинство опрошенных (62%) признались, что в неприятной ситуации их начальник все же может выругаться. Еще 10% заявили, что руководитель постоянно употребляет матерные слова.