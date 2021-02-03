Супруга экс-премьера Белоруссии Сергея Румаса опровергла слухи о его задержании Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Румас не задержан, а находится в отъезде за пределами территории государства. Об этом в среду, 3 февраля, рассказала его супруга Жанна Румас, опровергнув сообщения некоторых белорусских Telegram-каналов.

Ранее эти каналы сообщали, что в Белоруссии правоохранительные органы задержали несколько представителей банковской сферы, предпринимателей, а также бывшего главу правительства республики Сергея Румаса якобы в рамках коррупционного дела.

- Сергей Николаевич находится в отъезде за пределами республики, - сообщила его жена Жанна Румас в интервью новостному порталу tut.by. От других комментариев происходящего она предпочла отказаться.

Сергей Румас занимал должность премьер-министра Белоруссии в 2018-2020 годах. Отмечается, что КГБ, МВД и Следственный комитет республики пока что никак не прокомментировал сообщения о его задержании.