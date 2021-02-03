Администрация Байдена приостановила решение о выводе части войск из Германии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новая администрация Соединенных Штатов приостановила принятое в 2020 году решение о выводе значительной части американских военнослужащих с территории ФРГ. Об этом в среду, 3 февраля, заявил глава Европейского командования американских Вооруженных сил Тод Уолтерс в ходе телефонного брифинга для журналистов.

- Предварительно запланированный вывод войск США из Германии, который осуществлялся в рамках предыдущих инициатив, был заморожен. Новая администрация заявила о необходимости провести тщательную проверку, после мы вернемся на исходные позиции. Нужно изучить все это, чтобы можно было провести стратегический анализ каждого из этих вариантов, - отметил он.

Тод Уолтерс отметил, что новые министр обороны Штатов Ллойд Остин находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра решения предыдущей администрации страны и примет окончательное решение по этому вопросу совместно с избранных президентом Джозефом Байденом.

Напомним, в июле минувшего года бывший министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе из Германии 11,9 тысячи американских военнослужащих.