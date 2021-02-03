Привитые от COVID-19 туристы смогут посетить Пхукет без карантина с октября Фото: Мария ЛЕНЦ

Тайский остров Пхукет будет готов принимать привитых от коронавирусной инфекции иностранных туристов с октября 2021 года без прохождения 14-дневного карантина. Об этом в среду, 3 февраля, пишет издание Insider.

Сообщается, что к сентябрю власти острова планируют привить от заболевания 70 процентов местного населения для формирования коллективного иммунитета. Пхукет рассматривает возможность покупки китайской вакцины Sinovac Biotech.

- Правительство в настоящее время готовится принять «План 1 октября». С 1 октября 2021 года на остров смогут въезжать вакцинированные путешественники из других государств без необходимости прохождения двухнедельного карантина. По всей стране вакцинация стартует 14 февраля, - говорится в материале издания.

Напомним, что Таиланд открыл границы для иностранцев еще в октябре минувшего года, однако пока что туристов обязуют проходить на территории страны 14-дневный карантин, а также выполнять другие ограничительные меры на фоне пандемии.