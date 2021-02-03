В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии. Фото: Twitter

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в центре Москвы 31 января. Об этом говорится в среду, 3 февраля, на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Сообщается, что правоохранительные органы подозревают 26-летнего мужчину в том, что 31 января в ходе незаконной акции протеста в российской столице он поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии.

В настоящее время против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса России - умышленные уничтожение или повреждение имущества.

Как сообщал сайт kp.ru, в центре Москве в Тверском районе 31 января во время несанкционированной акции загорелся служебный автомобиль Росгвардии. Предварительной причиной происшествия тогда назвали технической неисправности транспортного средства. Пожар быстро потушили, никто не пострадал.