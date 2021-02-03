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Спорт

Дмитрий Губерниев дал прогноз на ЧМ по лыжным гонкам

Спортивный комментатор на радио «КП» отметил, что лыжники не уедут без золота
Ксения АНУФРИЕВА
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Дмитрий Губерниев дал прогноз на ЧМ по лыжным гонкам

Дмитрий Губерниев дал прогноз на ЧМ по лыжным гонкам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире Радио «Комсомольская правда» дал прогноз на Чемпионат мира по лыжным гонкам этого года.

- Я не сомневаюсь, что лыжники не уедут без золота. Учитывая ситуацию с травмой Наташи Непряевой и специфику подготовки Норвегии... ведь даже в женских лыжах есть много соперниц, - сказал российский телеведущий в среду, 3 февраля.

Напомним, что чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 23 февраля по 7 марта и начнется со спринтерских гонок.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, все российские сборные из Ассоциации лыжных видов спорта Российской Федерации будут выступать на предстоящих чемпионатах мира под названием RSF - Russian Ski Federation, поскольку из-за санкций ВАДА бренд «сборная России» находится под временным запретом.