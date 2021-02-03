Губерниев высказался про конфликт Большунова с финским лыжником: У нас мало шансов добиться правды Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал столкновение финского лыжника Йони Мяки и российского спортсмена Александра Большунова на Этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти, которое обернулось скандалом.

- Финн совершенно не обязан был знать, что творится за его спиной. В биатлоне, в отличие от лыжных гонок, менять нельзя. В лыжах ты можешь менять коридор, если ты не создаешь помеху спортсмену. Финн в контактной борьбе был прав, и реакция Большунова была понятна. Поэтому - молодцы Большунов и Вяльбе приняли единственно верное решение. Пока что у нас ни один протест не прошел, - отметил телеведущий.

Дмитрий Губерниев добавил, что для того, чтобы уличать финских, норвежских или иных спортсменов в нарушениях правил, российской стороне следует работать над престижем российского спорта в мировых организациях.

- Даже в любой спорной ситуации я понимаю, почему у нас мало шансов добиться правды, - подчеркнул спортивный комментатор.

Напомним, на финише эстафетной гонки лидера российской сборной Александра Большунова «подрезал» финский лыжник, с которым они сражались за серебро. Большунов вспылил: сперва он пригрозил финну палкой, а затем за финишной чертой специально врезался в него. Чтобы погасить конфликт, российская сторона извинилась перед пострадавшим иностранным спортсменом.