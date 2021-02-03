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Депутат Госдумы назвал СССР «царством счастливой нищеты»

Сергей Калашников раскритиковал советский режим
Ксения АНУФРИЕВА
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Депутат Госдумы назвал СССР «царством счастливой нищеты»

Депутат Госдумы назвал СССР «царством счастливой нищеты»

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Депутат российского Государственной думы Сергей Калашников раскритиковал советскую эпоху, назвав ее и советский режим «человеконенавистническими». Об этом он заявил в среду, 3 февраля, в интервью в эфире радиостанции «Говорит Москва».

- В последнее время об этом начали забывать, однако я не устану повторять: советская эпоха была иллюзией, мы жиль в царстве счастливой нищеты, - заявил депутат нижней палаты.

Парламентарий Сергей Калашников сказал также, что современная Россия является наследником и Советского Союза, и царя Петра Великого, и императора Николая Второго.

Депутат Государственной думы добавил, что в советском государстве присутствовали и свои положительные стороны. По мнению Калашникова, распад Советского Союза стал для всех большой проблемой.