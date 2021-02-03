Губерниев про травлю Логинова: "Все извинения, которые вы требуете - идите с ними в сад!"

Дмитрий Губерниев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов последние годы выступает под постоянным прессом. Он - лучший в нашей стране стреляющий лыжник. Однако же стоит ему одержать победу, как тут же соперники говорят о том, что ему надо извиняться. За что? За то, что ранее попался на допинге. Комментатор канала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев оценил эти претензии, сказав, что не стоит требовать с Логинова того, что не прописано в официальных правилах.

- Сейчас много разговоров о том, что почему Логинов выступает. Он уже два своих года дисквалификации отбыл. Вот тут надо сказать - стопэ! Извинения, которые вы требуете, нигде не прописаны. И это все разговоры в пользу бедных. Так что все эти извинения, которые вы требуете - иди с ними в сад! - заявил в эфире "Радио Комсомольская правда" телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Напомним, что не так давно Александр Логинов пережил личную трагедию. У него умер отец и одну из своих побед лидер сборной России по биатлону посвятил ему.