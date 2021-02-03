В Минпромторге придумали, как избежать завышения цен на продукты в будущем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров в среду, 3 февраля, провел совещание с представителями федеральных и региональных торговых сетей. Участники мероприятия затронули тема соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, заключенных в конце минувшего года.

Денис Мантуров поблагодарил всех участников соглашений и отметил, что, чтобы избежать завышения цен на продукты в будущем, необходимо обеспечить их соблюдение.

- Совместными усилиями мы с вами смогли купировать проблему резкого роста цен на эти товары. Необходимо обеспечить соблюдение соглашений, а также максимально использовать рыночный инструментарий, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, - отметил глава ведомства, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.

Министр добавил, что ведомство не планирует дальше вмешиваться в торговую сферу, в том числе в ценообразование, поскольку выступает за максимальное сохранение рыночных механизмов.

Напомним, в декабре 2020 года российское правительство объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты. Среди данных мер было заключение соглашений о стабилизации цен на отечественные сахар и подсолнечное масло.