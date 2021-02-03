Дмитрий Губерниев прокомментировал дело биатлониста Устюгова

Евгений Устюгов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не так давно Спортивный арбитражный суд принял решение по делу биатлониста Сергея Устюгова. После откровений Григория Родченкова его признали виновным в употреблении допинга и лишили российскую сборную золота в мужской эстафете на Олимпиаде-2014. К исходу этого дела есть немало вопросов. Комментатор канала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев высказал свою точку зрения по этому вопросу:

- Мы пытаемся сейчас играть по правилам. Вот это решение, которое на нас наложил CAS оспариваем? Нет. Нет. Поэтому что касается Евгения Устюгова, будем следить за развитием событием. Но здесь мы действительно привыкли, что война с допингом, которая была у нас, мы ее выиграли. И мы сейчас отлично выступаем, проходя допинг-контроль. К событиям стародавним... если у Евгения Устюгова были проблемы с кровью, то наша большая проблема в том, что он не фиксировал это с самого начала. Мы должны быть готовы, что есть такая аномалия. Сейчас ситуация такая, что мы можем говорить сколько угодно, что это двойные стандарты, но раньше доктора странные ошивались у сборной и их никто не гнал. И сейчас это не важно - нужно сконцентрироваться на событиях этого дня, чтобы молодое поколение выступало, - заявил Дмитрий Губерниев в эфире "Радио Комсомольская правда" .

Отметим, что сам же Устюгов решил сражаться за правду и оспорить это решение CAS.