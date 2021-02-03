В РФПИ сообщили о возможности регистрации «Спутника V» в ЕС в феврале Фото: Олег УКЛАДОВ

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут одобрить к применению в Европейском союзе в феврале - начале марта текущего года. Об этом в среду, 3 февраля, сообщали глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

- Мы уже подали документа на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейскую медицинскую ассоциацию. Данная ассоциация является европейским регулятором, этот процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта этого года, - сообщил руководитель РФПИ в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Напомним, что сегодня российскую вакцину, разработанную центром имени Гамалеи, зарегистрировали в Никарагуа. Таким образом, «Спутник V» одобрили для применения уже в 18 государствах. Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия ожидает в скором времени расширения списка государств, одобривших российскую вакцину от коронавирусной инфекции.