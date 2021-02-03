В России выросли цены на овощи и водку Фото: Сергей БАЛАНОВ

В России с 25 января по 1 февраля текущего года увеличились цены на овощи и водку. Так, стоимость водки увеличилась на 0,2%, повышение цен на помидоры замедлилось до двух процентов, а рост цен на огурцы ускорился до 6,9 процента. Об этом в среду, 3 февраля, свидетельствуют данные Росстата.

За прошедшую неделю картофель подорожал на 1,5 процента, цена свежей белокочанной капусты увеличилась на 1,3 процента, репчатого лука – на 1,5 процента, а морковь – на 2,4 процента. В целом рост цен на овощи за неделю составил в среднем 1,6 процента.

Кроме того, увеличились цены на мясо и молочные продукты. Мясо кур и маргарин подорожали на 0,5 процента, говядина, баранина, мороженая рабы, стерилизованное молоко и детское питание с фруктово-ягодными консервами - на 0,2 процента. Колбасы, жирный творог, сычужные сыры, сухие молочные смеси для детского питания выросли в цене на 0,1 процента.

Подешевели с 25 января по 1 февраля шоколадные конфеты, поваренная соль, рис, карамель и печенье, а также сливочное масло, сметана. А вот стоимость свинины, сосисок, сарделек и черного чая не изменились.