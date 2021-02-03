ООН приветствовала сообщения о высокой эффективности «Спутника V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация Объединенных Наций приветствует сообщения о высокой эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в среду, 3 февраля, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

- Эти сообщения весьма приветствуется – о еще одной вакцине. Нам следует поприветствовать ученых во всем мире, которые проделали потрясающую работу в минувшем году, - отметил он.

Стефан Дюжаррик также ответил на вопрос о том, собирается ли ООН воспользоваться предложением российского президента Владимира Путина, который выразил готовность бесплатно предоставить российскую вакцину организации.

- Мы по-прежнему ведем обсуждение с ВОЗ, потому что мы сможем принять вакцину, которая одобрена ВОЗ, - отметил представитель генсека организации.

Напомним, вчера известный медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В публикации сказано, что эффективность российского препарата составляет 91,6 процента, а среди добровольцев старше 60 лет вакцина показала эффективность в 91,8 процента. Также сообщается, что «Спутник V» обеспечивает полную защиту против тяжелых случаев заболевания и одинаково эффективен против всех известных штаммов коронавирусной инфекции.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Российский фонд прямых инвестиций сообщил о возможности регистрации вакцины в Евросоюзе уже в феврале-начале марта этого года.

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