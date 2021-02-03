Минцифры РФ предложило вывести геолокацию из-под тайны связи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российское Минцифры разработало проект закона, который выведет данные о местоположении мобильного телефона абонента из-под тайны связи. Такая мера позволит упростить поиск пропавших людей, сообщили в пресс-службе министерства.

В соответствии с действующим в России законом, тайна связи является гарантированным правом граждан, поэтому ограничения на эту тайну допускаются только в случаях, предусмотренных в федеральных законах. Так, данные, которые подпадают под тайну связи, третьим лицам могут выдавать только по решению суда. Без этого решение доступ к сведениям есть только отправителей и получателей данных или их представителей.

Предложенный министерством проект закона вносит изменения в федеральный закон о связи, дополняя его статью 63 пунктом о том, что данные, использованные в средствах связи, могут передаваться без судебного решения только по запросу органов, которые осуществляют оперативно-разыскную деятельность, пишет агентство ТАСС в среду, 3 февраля. Это же касается и сведений радиоэлектронных средств оператора связи о геолокации смартфонов.