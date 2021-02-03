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Политика

Евросоюз призвал Россию «немедленно» освободить Алексея Навального

Решение российского суда по приговору блогеру назвали «политически мотивированным»
Ксения АНУФРИЕВА
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Евросоюз призвал Россию «немедленно» освободить Алексея Навального

Евросоюз призвал Россию «немедленно» освободить Алексея Навального

Фото: REUTERS

Евросоюз призывает российскую сторону «немедленно и безусловно» освободить Алексея Навального. Об этом в среду, 3 февраля, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

- Европейский союз призывают к немедленному и безусловному освобождению Алексея Навального и тех граждан и представителей СМИ, которые были задержаны за то, что воспользовались своим правом на мирное собрание и свободу слова, - говорится в заявлении Жозепа Борреля от имени Евросоюза.

В заявлении также сказано, что ЕС осуждает решение российского суда по замене условного срока Навального на реальный и считает его «неприемлемым, поскольку оно политически мотивировано». Там отмечается, что ЕСПЧ в 2017 году постановил, что «приговор Навальному являлся произвольным и необоснованным».

Накануне новый американский госсекретарь Энтони Блинкен также заявил, что США глубоко обеспокоены решением о присуждении реального срока Алексею Навальному и призывают российские власти освободить оппозиционного блогера, поскольку этот процесс «нарушает его права и подавляет политический плюрализм».

Как сообщал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на подобные призывы освободить Навального со стороны западных стран говорила, что они написаны под копирку, и Западу необходимо не вмешиваться во внутренние дела России, а заняться своими проблемами.