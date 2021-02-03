Поселок Новгородское на Донбассе переименуют в Нью-Йорк Фото: REUTERS

Комитет украинской Верховной рады по вопросам государственной власти и градостроения поддержал переименование поселка городского типа Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк. Об этом в среду, 3 февраля, рассказал замглавы комитета Александр Качура в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что такое решение приняли на основании представления Донецкой военно-гражданской администрации, в обращении которой сообщается, что Нью-Йорк - историческое название данного поселка.

В населенном пункте Новгородское в настоящее время проживает около десяти тысяч человек. На территории поселка расположена железнодорожная станция Фенольная, а также Дзержинский фенольный завод.

Интересно, что до 1951 года этот населенный пункт действительно назывался Нью-Йорк. Поселение было основано меннонитами (одной из протестантских деноминаций), которых пригласила в Россию Екатерина II. В советские годы меннониты были депортированы в Амурскую область, где организовали одноименное поселение.