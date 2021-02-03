Фигуристка Алена Косторная не примет участия в командном Кубке Первого канала Фото: Мария ЛЕНЦ

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не будет участвовать в командном турнире Кубок Первого канала. Об этом в среду, 3 февраля, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

- Чемпионка Европы Алена Косторная не примет участия в командном турнире «Кубок Первого канала». Фигуристка не сможет выступить на этом турнире из-за незавершенного восстановления после заболевания. Такое решение приняли тренер и сама спортсменка, - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре минувшего года Алена Косторная перенесла заражение коронавирусной инфекцией. Из-за этого фигуристка пропустила чемпионат России.

Командный Кубок Первого канала пройдет 5-7 февраля в московском дворце спорта «Мегаспорт» в российской столице.