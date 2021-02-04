Проект закона о передаче местоположения телефонов оценили в "Лиза Алерт"

Предложенное Минцифры РФ исключение данных о местоположении сотовых телефонов из категории "сведения об абонентах" в законе "О связи" поможет в поиске людей. Об этом заявил руководитель направлений "Обучение" и "Лес на связи", координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.

По его мнению, это может значительно упростить поиск "потеряшек", но эти сведения могут быть раскрыты только с согласия самого абонента, что в случае с пропавшим без вести человеком не представляется возможным, пишут РИА Новости.