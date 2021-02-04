Умер Вячеслав Полейко, один из авторов "Кривого зеркала" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Умер Вячеслав Полейко - один из авторов популярного юмористического телешоу "Кривое зеркало". Об этом в Instagram сообщил его коллега Александр Морозов

- Как же мы все за последнее время устали от некрологов. <…> Кто не знает - то, что мы всегда в "Кривом зеркале" с Витькой Разумовским показывали "страшилки", это все писал Славик. Слишком много уходит хороших… Царствие ему небесное. Вспомните его хорошим словом", — сказал Морозов на видео.