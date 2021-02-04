В конгресс США внесли проект санкций против России из-за дела Алексея Навального

В США группа сенаторов от двух партий внесла в Конгресс страны законопроект о санкциях, направленных против России из-за ситуации с оппозиционным блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщила пресс-служба сенатора Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

- Сенаторы повторно внесли законопроект "О привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность" 2021 года. Этот проект предусматривает введение целевых санкций против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права, - говорится в политика.

Напомним, Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам колонии по делу "Ив Роше". Однако сидеть, с учетом уже отбытого наказания в виде домашнего ареста, он будет только 2,5 года.