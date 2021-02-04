ВОЗ и Россия ведут переговоры о поставке вакцины нуждающимся странам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет переговоры с разными производителями вакцин против коронавирусной инфекции. В частности, этот вопрос обсуждают и с Россией.

По словам представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович, следует прежде всего подумать о тех государствах, которые не может позволить себе купить вакцину от covid-19.

- Просто недостаточно доз препарата на все страны, и очень важно не оставить тех, кто не может купить вакцину. ВОЗ очень активно подключена, идут переговоры со всеми странами, на самом высоком уровне, ожидаем поддержку с российской стороны и от других стран, - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".