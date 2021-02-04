ЕС оценил продление Россией и США договора СНВ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приветствует продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

- ЕС приветствует соглашение, достигнутое Россией и США, по продлению ДСНВ на дополнительные пять лет, - говорится в заявлении Борреля.

Ранее сайт kp.ru писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил продление Россией и Соединенными Штатами Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.