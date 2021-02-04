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Коронавирус Covid-19

Инфекционист назвал три причины, почему некоторые люди не заболевают коронавирусом

Эксперт объяснил, с кем это может быть связано
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что некоторые люди могут не заболевать коронавирусом.

По его мнению, на все есть свои причины. В частности, есть вероятность, что они уже перенесли другую разновидность "ковида", относительно недавно переболели другой вирусной инфекцией или имеют местный иммунитет.

- При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, - это еще на этапе научной дискуссии, - рассказал инфекционист РИА Новости.

Распространение коронавируса в мире