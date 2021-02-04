Инфекционист назвал три причины, почему некоторые люди не заболевают коронавирусом

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что некоторые люди могут не заболевать коронавирусом.

По его мнению, на все есть свои причины. В частности, есть вероятность, что они уже перенесли другую разновидность "ковида", относительно недавно переболели другой вирусной инфекцией или имеют местный иммунитет.

- При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, - это еще на этапе научной дискуссии, - рассказал инфекционист РИА Новости.