Welt сообщил об удивлении Запада от российской вакцины "Спутник V" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия смогла по настоящему впечатлить западные страны, создав вакцину от коронавируса "Спутник V", пишет Жак Шустер в статье для газеты Welt.

В публикации журналист отмечает, что в октябре 1957 года весь мир следил за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник Земли. По его мнение, на тот момент это событие напугало Европу и США.

- С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической стороны. Однако вакцина против covid-19, которая быстро поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами" (высказывание Гельмута Шмидта об СССР), - говорится в материале Шустера.

Автор также добавил, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов третьей фазы клинических исследований "Спутника V" доказывает высокую эффективность препарата в борьбе с covid-19 и безопасность.