В Гидрометцентре предупредили об аномальном холоде в России Фото: Олег УКЛАДОВ

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила россиян о наступлении в скором времени холодов.

По мнению эксперта, аномальные морозы для февраля ждут жителей европейской части страны. наиболее заметное понижение температуры воздуха начнется 5 февраля. Так, в ночные часы в Москве будет до -14 градусов, а днем -9 -11 градусов.

- 6 февраля будет еще холоднее - ночью до -13-18, днем около -10-15 градусов. А 7 февраля ночью до -22, днем - до - 17 градусов, - пояснила Паршина в беседе с "Российской газетой".

Напомним, ранее сайт kp.ru писал прогноз погоды на весну 2021 года. По предварительным прогнозам Гидрометцентра РФ, весна вполне может оказаться невероятно ранней. "Красный", то есть аномально теплый март, синоптики обещают на в Москве и другие регионах Центральной России, да и вообще почти во всей Европейской части.