Утке спасли жизнь после того, как ее на озере случайно заметили отдыхающие

Фото: фейсбук Lake Lowell Animal Rescue

В американском штате Айдахо отдыхающие у озера в городе Лоуэлл заметили травмированную утку. Несмотря на сильные сомнения, она осталась жива после попадания в нее дротика. Люди вызвали службу спасения животных.

Прибывшие на место спасатели пернатых немного опешили от увиденного, но забрали утку с собой в центр для оказания помощи.

Позже выяснилось, что птицу заметил местный аспирант. Парень не остался в стороне и решил помочь.

- Мэтью помог нам поймать птицу, чтобы оказать ей помощь и вытащить дротик из нее, - рассказала директор службы спасения животных озера Лоуэлл Мелисса Блэкмер, пишет NYP.

К слову, сейчас утка чувствует себя хорошо. Некоторое время ей давали обезболивающие и антибиотики.

Фото: фейсбук Lake Lowell Animal Rescue

Также все спасители пернатой отметили, что утки часто страдают от людей и им жаль, что птицам и другим животным приходиться сталкиваться с таким жестоким к себе отношением.

- Я думаю, что часто люди не понимают, что может случиться с вашим питомцем, который находится на улице, или в данном случае с утками, петухами или другими животными, - добавил Блэкмер.

Сейчас водоплавающая особа из озера Лоуэлл идет на поправку и ее жизни, благодаря неравнодушным очевидцам и ветеринарам, ничего не угрожает.