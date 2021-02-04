В Союзе защиты потребителей назвали самые популярные способы обмана россиян Фото: Shutterstock

В Национальном союзе защиты прав потребителей назвали нарушения, с которыми чаще всего сталкиваются россияне.

80 процентов нарушений приходится на неправильные ценники. В торговом зале человек видит одну цену, а на кассе она оказывается совсем иной.

К этой же категории относят замалчивание или искажение характеристик товара или услуги. Тот факт, что за что-то придется доплачивать, покупатель обнаруживает уже после совершения покупки. Зачастую этот факт люди не считают нарушением и воспринимают как маркетинговый ход, хотя это незаконно.

- За такие нарушения по закону «О защите прав потребителей» и по Закону о рекламе продавцу грозит штраф до 500 тысяч рублей. В КоАП тоже предусмотрена статья 14.7 «Обман потребителей». Она тоже предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей, - комментирует RT председатель союза Павел Шапкин.

В организации отметили, что число подобных нарушений очень быстро растет, многие продавцы пользуются тревожной ситуацией вокруг пандемии, чтобы выгоднее реализовать свой товар.

Чаще всего подобные нарушения встречаются в банковском секторе и в ритейле. В первом случае клиенту навязывают дополнительные услуги, за которые он платит. Во втором – товар продается по каким-то акциях, условия, которые не совсем ясны.

- А вот нарушения поставки или выполнения работ, услуг, отказ от возврата, обвес отошли на задний план, - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России пересмотрят систему оптовых закупок сахара, чтобы не вызывать спекуляций на рынке. В правительстве обсуждают создание реестра розничных компаний, которые гарантированно получат доступ к продукции, пишет газета "Известия".