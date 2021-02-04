В Госдуме предложили выплачивать беременным по 20 тысяч рублей ежемесячно

Беременным предложили выплачивать ежемесячное пособие в 20 тысяч рублей Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Госдуме предложили выплачивать беременным женщинам ежемесячное пособие по 20 тысяч рублей. Это поможет поддержать будущую маму в сложный период и уберечь ее от финансовых трудностей.

Сейчас законопроект находится в стадии разработки. Авторы инициативы планируют внести его на рассмотрение в весеннюю сессию.

Пока прорабатывается вариант выдавать сертификаты женщинам, которые встали на учет в женскую консультацию. Документ позволит получать государственные выплаты в течении полутора лет.

- Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств. Это, по сути, гарантирует жизнь ребенку, - отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Николай Земцов.

Он уверен, что подобная финансовая поддержка поможет пережить финансово сложный период и убережет будущую маму от опрометчивого решения сделать аборт.

- Мы должны показать, что нам эти дети нужны. Сейчас законопроект находится в состоянии разработки, - отметил парламентарий.

Стоит отметить, что в 2020 году убыль населения составила 510 тысяч человек. По данным Росстата на 1 января 2021 года в России проживает 146,24 млн.человек.

Более масштабное сокращение численности населения было по итогам 2005 года, тогда население страны уменьшилось на 564,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект, учитывающий период декретного отпуска, а также призыва на военные сборы при расчете сроков выплаты максимального пособия по безработице. В настоящее время размер максимального пособия составляет 12 130 рублей, а минимального - 1500 рублей, сообщает газета "Известия".