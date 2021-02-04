Власти Москвы назвали причину остановки поездов на фиолетовой ветке метро

В Москве утром 4 февраля приостановили движение поездов на участке от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена, сообщил Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

К 7:47 мск движение поездов было восстановлено. В Дептрансе уточнили, что все станции метро открыты для входа и выхода, и принесли свои извинения пассажирам.

На время устранения неполадок Дептранс попросил пассажиров воспользоваться наземным транспортом и МЦД-2. Также в ведомстве сообщили, что вдоль закрытого участка фиолетовой ветки запустили компенсационные автобусы, которые едут с остановками около станций метро "Планерная", "Сходненская", "Тушинская", "Спартак" и "Щукинская".

- Предварительная причина произошедшего — несоблюдение подрядчиком ООО «Элером» правил проведения работ в тоннеле. Компания будет оштрафована и отстранена от работ до окончательного выяснения причин, - сообщили позже в Дептрансе.