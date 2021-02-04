Инфекционист призвал не путать остаточные симптомы коронавируса с повторным заражением

Симптомы у переболевших коронавирусной инфекцией могут сохраняться еще несколько недель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У пациентов, переболевших коронавирусом, симптомы могут сохраняться ещё несколько недель, но их возникновение не является повторным заражением, сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

- COVID-19 относится к ОРВИ. ОРВИ - это острая респираторно-вирусная инфекция. Эти заболевания протекают только в остром периоде, никакой хронизации на данный момент с коронавирусами не выявлено. Возможно носительство вируса после перенесенного заболевания, но о хроническом процессе здесь говорить неправильно, - объяснил инфекционист в разговоре с РИА Новости.