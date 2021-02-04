Учёные разработали спрей для носа, способный защитить от коронавируса и ОРВИ

Разработан спрей против коронавируса SARS-CoV-2 и обычной простуды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Австралии учёные разработали назальный спрей, способный эффективно бороться с возбудителями коронавируса и респираторных заболеваний в дыхательных путях. Результаты исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.

Спрей INNA-X значительно снижает вирусную нагрузку и снимает воспаление в органах дыхания. Он также защищает от риновируса - причины простудных заболеваний и обострения хронических респираторных заболеваний. В том числе астмы и хронической обструктивной болезни лёгких. Учёные доказали эффективность препарата, проведя исследование на клетках дыхательных путей человека.

Учёные также отмечают, что спрей подойдёт для людей страдающих астмой и сниженным иммунитетом к вирусам, поскольку средство для носа защищает от проникновения инфекции в органы дыхания.