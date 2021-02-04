В Самарской области еще больше жителей получат социальные выплаты в 2021 году

В 2020 году дифференцированные социальные выплаты получили 78 698 семей Самарской области на 90 422 ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области в прямом эфире телеканала «Россия» заявил о беспрецедентной мере поддержки по соцконтракту для жителей губернии. По словам губернатора, в текущем году объем финансирования из федерального и регионального бюджетов был увеличен до 34,6 миллиардов рублей, что позволит расширить список получателей социальных выплат в регионе.

- Более двух миллионов человек получат в текущем году социальную помощь. В прошлом году объем финансирования составил 23,9 миллиардов рублей, что позволило поддержать 1,8 миллионов жителей Самарской области, - рассказал Дмитрий Азаров.

В частности, в 2021 году планируется увеличить размер ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, с этого года введен дифференцированный подход – для семей с детьми, чей доход с учетом выплаты не достигает прожиточного минимума.

- Размер выплаты будет составлять 50 %, 75 % или 100 % прожиточного минимума в зависимости от размера доходов граждан, то есть от 5,5 тысяч рублей до 11 тысяч рублей, - отметил губернатор Самарской области.

Всего в Самарской области местные жители получают 123 социальные выплаты.