Продажа летних билетов в Крым открылась в 47 городах России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поступили в продажу билеты на летние рейсы в Крым. Отправиться на полуостров можно будет из 47 городов России.

"Почти за два месяца до старта весенне-летнего периода навигации реализацию билетов на полеты в Крым начали восемь авиакомпаний", - сообщили в пресс-службе авиаузла полуострова.

Полеты продлятся до сентября-октября 2021 года. Среди новых направлений - рейсы в Симферополь из Липецка, Кургана и Надыма.

Кp.ru поинтересовался стоимостью билетов. Опираясь на данные Яндекс.Путешественник, стало понятно, сколько приблизительно потратит один человек на перелет в Крым в период с 1 июня по 31 августа.

Так, билеты Москва-Симферополь и обратно можно приобрести от 10 тысячи рублей и выше.

Самые дешевый рейс из Липецка в Симферополь и обратно стоит от 13 тысяч рублей.

Из Санкт-Петербурга в Симферополь цена билета туда-обратно равняется 14 тысячам рублей.

Прямой рейс из Краснодара в Симферополь и обратно стоит от 16 тысяч рублей.

Из Екатеринбурга билеты можно приобрести за 15 500 тысяч рублей.

Жителям Казани билеты в Симферополь уже доступны по цене от 14 тысяч рублей.

Рейс из Кургана в Симферополь и обратно равен 20 тысячам рублей на одного пассажира.

*вышеуказанные цены актуальны на летние месяцы начиная с 1 июня.

Весенне-летний период в Крыму стартует с 28 марта.

"Широкая маршрутная сеть позволит обеспечить транспортную доступность полуострова в курортный период и компенсировать возможное сокращение авиаперевозок в низкий сезон, риск которого еще существует из-за нестабильной эпидемиологической ситуации", - приводит слова коммерческого директора ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергея Дяйкина пресс-служба.