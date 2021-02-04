Дерматолог объяснила, как экзема может привести к неврозам Фото: Shutterstock

Состояние кожи может многое рассказать о здоровье человека. В осенне-зимний период за кожными покровами стоит ухаживать особо тщательно, так как могут появиться проблемы, которые в будущем приведут к экземе.

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Екатерина Вертиева объяснила, от чего возникает сухость кожи и какую опасность это в себе таит.

Прежде всего, стоит различать сухую кожу и обезвоженную. При последнем варианте достаточно восполнять и поддерживать уровень жидкости в организме, - отметила врач.

Если сухость, ощущение стянутости и шелушения уже присутствуют, то стоит как можно скорее обратиться к дерматологу, в противном случае есть риск развития экземы и атопического дерматита.

- Повлиять на причины сухости нет никакой возможности, это генетически обусловленный фактор. Но человеку по силам применять уход, который сможет минимизировать проблему, - заключила эксперт в беседе с Пятым каналом.

Это различная лечебная косметика, которая поможет наполнить эпидермис питательными жирами. Подобный уход актуален на протяжении всей жизни.

Кожные заболевания не только доставляют дискомфорт регулярными высыпаниями и зудом, но и могут привести к неврозам.

- В какой-то момент человек начинает постоянно задумываться о происходящем, появляются комплексы, психологические проблемы, нарушается сон. Все это приводит к появлению депрессивных состояний или неврозов, - заключила врач.