Счётная палата оценит эффект от ипотеки под 6,5% во время пандемии

Счётная палата России оценит, насколько эффективными оказались меры, принятые во время пандемии коронавируса в стране. В том числе СП планирует проанализировать, как ипотека под 6,5% повлияла на рынок ипотечного кредитования и жилищного строительства. Программу ввели весной 2020 года.

Экспертно-аналитическое мероприятие ведомства называется "Оценка результативности выделения в 2019-2020 годах средств федерального бюджета на цели поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства, в том числе в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями", сказано в материалах Счётной палаты.

Напомним, в рамках программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%, запущенной в апреле 2020 года, можно оформить заём на покупку квартиры в новостройке на максимальную сумму в 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и на шесть миллионов рублей для остальных регионов России. Изначально программу планировали ввести до ноября 2020 года, но затем правительство приняло решение продлить её до 1 июля 2021 года.