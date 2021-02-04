Мясников допустил вероятность новой волны COVID-19 летом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач и известный телеведущий Александр Мясников рассказал о вероятности следующей волны коронавируса и причинах ее наступления в России.

Он считает, что следующий пик числа заболевших в нашей стране будет, скорее всего, летом. Это связано с волнообразным процессом движения самой эпидемии.

"Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно", — сообщил он в интервью "Вечерней Москве".

Мясников отметил, что власти многих стран считают спад заболеваемости результатом введенных эпидемиологических мер. Но, по словам Мясникова, они забывают, что пик коронавируса был как раз в момент самых жестких ограничений, когда заболеваемость и смертность достигали максимальных значений.

Мясников заявил, что вакцинация должна производиться сейчас, когда идет спад болезни, чтобы люди были готовы к следующей волне. Врач назвал предыдущие меры по борьбе с вирусом "шаманскими танцами с бубном", а вакцинацию первым серьезным шагом.

Ранее инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу.