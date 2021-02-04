В России выявили 16 тысяч новых заражённых коронавирусом

За весь период зафиксировано 75 205 летальных исходов, выздоровело 3 389 913 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зафиксировали 16 714 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся за всё время эпидемии в стране достигло 3,9 миллиона человек.

В сообщении оперативного штаба отмечается, что новые заражённые выявлены во всех 85 регионах России. Среди новых заболевших у 10,2% не было никаких симптомов заражения COVID-19.

Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Москве - 2 095 человек. На втором месте Санкт-Петербург, там заразился 1 571, а на третьем - Московская область с 831 новым заражённым.

За последние 24 часа выздоровели 24 546 человек, а за всё время пандемии врачи в России смогли вылечить 3,3 миллиона человек.

Число погибших от коронавируса в России достигло 75 205, увеличившись за последние сутки на 521 человека.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что, по словам иммунолога Владислава Жемчугова, коронавирус может привести к нарушению работы слуха и зрения.