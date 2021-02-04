Умер Николай Филатов, бывший главный санитарный врач Москвы

Николай Филатов умер в возрасте 66 лет. Фото: Анатолий Морковкин/ТАСС

Умер заместитель директора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, член-корреспондент РАН Николай Филатов. Об этом сообщили в институте, не уточнив, что стало причиной его смерти.

Бывший главный санитарный врач Москвы скончался в Москве в возрасте 66 лет, передаёт РБК.

Николай Филатов окончил Первый Московский медицинский университет в 197 году, затем работал эпидемиологом на заводе в Комсомольске-на-Амуре, а с конца 1980-х годов до 2012 года занимал пост главного санитарного врача Москвы. Получил звание заслуженного врача России.

В апреле 2020 года сайт KP.ru публиковал интервью с Николаем Филатовым, в котором доктор медицинских наук назвал разработку вакцины от коронавируса выбрасыванием денег на ветер и рассказал о том, как меняется тяжесть вируса в течение эпидемии.