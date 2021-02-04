С 1 апреля в России заработает постоянный механизм регулирования экспорта зерна

С 1 апреля в России введут механизм регулирования экспорта зерна на постоянной основе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что постоянный механизм регулирования экспорта зерна из России заработает с 1 апреля.

"Мы сейчас разрабатываем постоянно действующий механизм, который будет вводиться, уже будет введен с 1 апреля и будет действовать, скажем так, уже бессрочно, так называемого ценового демпфера. Его задача - предотвратить перенос колебаний и высоких мировых цен на наш внутренний рынок", - сказал Решетников.

Он добавил, что механизм будет состоять из двух частей. Первая - экспортная пошлина, а вторая - механизм, который бы возвращал деньги сельхозпроизводителям.

"Сейчас мы с министерством сельского хозяйства в качестве такой базы как раз (обсуждаем - ред.) механизм субсидий пропорционально площадям", - добавил министр.

По словам Решетникова, механизм будет разработан к 1 марта, передает РИА Новости.

Министр отметил и отсутствие биржевого индикатора цен на зерно. Он подчеркнул, что России срочно необходимо развивать биржевую торговлю по зерновым культурам, чтобы создать свою биржу и свой индикатор.

"Сейчас председатель правительства такие задачи поставил, будем двигаться. Но до этого, мы хотим прямо с 1 апреля запустить регистрацию контрактов. То есть возьмем одну из бирж, и все экспортеры будут регистрировать контракты", - сообщил глава МЭР.

Он отметил, что в данный момент невозможно и неправильно брать за индикатор цену, например, таможенной службы. На взгляд министра стоимость в этом случае будет слишком неадекватной.

"По контракту это будет 230-240 (долларов за тонну - ред.), а сейчас заключается на 300. И мы просто не защитим свой рынок", - добавил он.

Решетников пообещал выполнить озвученную программу и создать постоянный механизм регулирования зерна на российском рынке.